На территории Красногорской больницы появится наркологическая поликлиника

В Подмосковье на территории Красногорской больницы началось строительство наркологической поликлиники с дневным стационаром, соответствующее извещение поступило в Главное управление государственного строительного надзора Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Здание появится на месте снесенного из-за ветхости психоневрологического отделения, которое было построено в 1917 году. В поликлинике будет три этажа, ее площадь составит более 2 тыс. кв. м. Там обустроят кабинеты профильных специалистов, специализированные лаборатории, отделение медицинского освидетельствования на состояние опьянения, психиатрический дневной стационар и другие помещения. В смену здесь будут принимать 109 детей и 169 взрослых.

Работы пройдут в рамках областной госпрограммы «Строительство объектов социального назначения», их завершат до конца 2025 года.

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