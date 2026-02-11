На территории ОЭЗ «Дубна» запустят производство пустых желатиновых капсул для фармы

Компания «ПСК Фарма» запустит производство пустотелых твердых желатиновых капсул различных размеров и цветов на действующей производственной площадке в ОЭЗ «Дубна», для этого она закупила гибкие автоматизированные линии. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«На сегодняшний день в проект инвестировано порядка 2 млрд рублей», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро уточнила, что капсулы будут выпускать для собственных нужд и поставок другим российским производителям лекарств и БАД. Проект станет частью реализации стратегии развития фармацевтической промышленности России до 2030 года, которая направлена на снижение импортозависимости отрасли.

