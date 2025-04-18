На территории Подмосковья начал действовать особый противопожарный режим

В комитете лесного хозяйства Московской области сообщили о начале действия в регионе особого противопожарного режима. Он был установлен постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В рамках указанного режима в Подмосковье действуют дополнительные требования пожарной безопасности, а также увеличивается размер штрафов за их нарушение. Пребывание граждан на лесных территориях не ограничено, однако необходимо неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.

С начала пожароопасного сезона в областных лесах произошло 19 пожаров общей площадью более 9 га. В большинстве случаев возгорания возникали по вине человека.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какая подготовка к пожароопасному сезону была проведена в регионе.