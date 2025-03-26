На территории подмосковного ЖК «Ривер Парк» поставили на кадастр новостройку

В Королеве на территории ЖК «Ривер Парк» на кадастровый учет поставили дом с автостоянкой и нежилыми помещениями, девелопером проекта выступило ООО «Профи-Инвест». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

После постановки новостройки на кадастр участники долевого строительства смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике и не только. Общая площадь дома превышает 25,6 тыс. кв. м, в нем размещены квартиры различной планировки, включая студии. На первом этаже откроются офисы, кафе и другие бытовые сервисы. Новый паркинг на территории ЖК рассчитан на 347 машино-мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.