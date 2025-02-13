На территории ЖК «Бригантина» в Долгопрудном возведут родильный дом

В Долгопрудном в рамках строительства ЖК «Бригантина» возведут родильный дом для Долгопрудненской городской больницы, сейчас на объекте ведутся подготовительные работы. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Объект построит ГК «Гранель» за счет внебюджетных источников финансирования, он появится на улице Павлова, д. 2. В здании будет три этажа, его площадь превысит 2,6 тыс. кв. м. Акушерское отделение будет рассчитано на 35 коек, строители обустроят пять индивидуальных родовых боксов с кроватями-трансформерами, девять палат для совместного пребывания и одиннадцать палат для беременных. Кроме того, там разместят две операционные, блок реанимации и кабинет интенсивной терапии новорожденных. Отдельно рабочие построят одноэтажный блок лабораторий.

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