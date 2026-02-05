На трикотажной фабрике в Ленинском округе провели экскурсию для семей участников СВО

На трикотажной фабрике в Ленинском округе провели экскурсию для семей участников специальной военной операции. Об итогах поездки рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Мероприятие провели на предприятии RuSkin в рамках реализации программы «Промышленный туризм». В его рамках посетителям рассказали о полном цикле производства одежды. Также гости поучаствовали в психологическом тренинге.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что меры поддержки участникам СВО и их семьям нужно оказывать быстро и удобно.