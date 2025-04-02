На уборку общественных территорий Подольска вышли 200 человек

В Подольске на уборку общественных территорий вышли 200 человек. Также используется 40 единиц спецтехники. Об этом рассказали в администрации муниципалитета.

«Особое внимание уделяется дворам: производится уборка входных групп, мест для парковок, пешеходных дорожек и проездов к контейнерным площадкам», — говорится в сообщении.

Также 130 человек и 35 единиц техники вывели на уборку дорог. Работы ведутся на улицах Рощинская, Раевского, Курчатова, Бородинская и Плещеевская. Также уборку проводят на дорогах в Яковлево, Федюково, Потапово, Малое Брянцево.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил о старте текущего и капитального ремонта дорог в апреле.