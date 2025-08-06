На участие в профессиональной премии «Подмосковный фельдшер» поступило свыше 60 заявок

В Подмосковье на участие в профессиональной премии «Подмосковный фельдшер» было подано свыше 60 заявок. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Подать заявку можно до 15 августа. Сделать это могут специалисты со стажем в медучреждениях областного Минздрава не менее пяти лет, из которых три года — в занимаемой должности. Отправить заявку нужно на почту mz_momk1_sestra@mosreg.ru или лично в областной медицинский колледж.

В рамках конкурсного отбора участников ждут теоретические вопросы, практические задания и ситуационные задачи. Итоги премии подведут в декабре. Победителя ждет денежный приз.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о фельдшере Ступинской подстанции скорой медпомощи, которая получила звание Героя РФ.