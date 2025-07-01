На участие в программе «Герои Подмосковья» поступило 40 заявок из Подольска

Жители Подольска подали 40 заявок на участие в региональной программе «Герои Подмосковья». Одним из них стал руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Игорь Науменков.

До этого общественный совет утвердил участников указанной программы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Игорь Науменков прошел путь от старшины до полковника и неоднократно был отмечен наградами. Также ему присвоено звание почетного гражданина Подольска.

«Такие люди — наша опора и гордость. Их жизнь — настоящая история мужества, долга и любви к Родине. А поступки — не ради славы, а по велению сердца», — отметил глава Подольска Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в общей сложности на участие в программе поступило более 2,4 тыс. заявок.