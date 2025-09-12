На выборах в Подольске одними из первых проголосовали общественники и военные

В Подольске на муниципальных выборах 12 сентября одними из первых проголосовали военные в запасе и общественники. В округе организовали 139 избирательных участков.

До этого сообщалось, что на участке в Балашихе проголосовал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Так, первым на избирательный участок № 2376 в Подольске пришел сотрудник Центрального архива Минобороны полковник запаса Вооруженных сил России Дмитрий Тимофеев.

В поселке радиоцентра «Романцево» одними из первых проголосовали староста деревни Лаговское, член Общественной палаты и ветеран Нина Печагина вместе с мужем — зампредом совета ветеранов округа Валерием Андреевичем.

Фото: [ Пресс-служба администрации г.о. Подольск ]

«Благодарю каждого, кто приходит на выборы, кто осознает ответственность за судьбу нашего округа и принимает участие в его развитии. Ваш голос важен!» – сказал глава Подольска Григорий Артамонов.

