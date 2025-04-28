На выходных День открытых дверей в Центрах амбулаторной онкопомощи Подмосковья посетили более 800 человек

Свыше 800 жителей Подмосковья бесплатно проверили состояние здоровья в рамках Дня открытых дверей в Центрах амбулаторной онкопомощи региона на выходных. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В ходе акции можно было бесплатно пройти онкоскрининг, в том числе обследовать новообразования на коже, органы дыхательной, кровеносной, пищеварительной систем.

Подобные акции проводятся каждый месяц. В общей сложности с начала текущего года в их рамках обследования прошли свыше 4,3 тыс. жителей. В результате в 27 случаях была выявлена онкология на ранней стадии.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев и глава СК России Александр Бастрыкин открыли санаторий Следственного комитета в Наро-Фоминском округе.