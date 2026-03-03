На выставке в Мытищах представят более 400 матрешек со всей страны
Выставка матрешек пройдет в Мытищинской галерее искусств
Фото: [Мытищинская галерея искусств]
Более 400 матрешек со всей страны представят на выставке в Мытищинской галерее искусств, передает Министерство культуры и туризма Московской области.
Выставка под названием «Матрешка. Символ России» будет работать до 29 марта. Посетителей ждут матрешки, созданные в разных техниках и украшенные разными видами росписи.
В дополнение к традиционным матрешкам в образе девушек будут представлены матрешки в виде кавалеров и космонавтов.
Возрастное ограничение 0+
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о крупных выставочных проектах региона.