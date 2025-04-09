На железнодорожных станциях и переходах Подмосковья с начала года установили свыше 20 информационных щитов

На железнодорожных станциях и переходах Подмосковья с начала 2025 года установили свыше 20 информационных щитов. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На таких щитах размещены призыв не выходить за ограничительную линию и призыв пересекать железную дорогу только по переходам на разрешающий сигнал светофора.

Больше всего таких конструкций появилось на объектах ж/д инфраструктуры Коломны, Люберец и Луховиц.

В общей сложности в течение 2025 года в регионе планируют установить около 200 подобных объектов. Работа проводится в целях снижения смертности на железной дороге.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе возведут пять новых пешеходных переходов через железную дорогу. Четыре из них введут в текущем году, один — в следующем.