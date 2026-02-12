На железной дороге в Подмосковье перешли на усиленный режим работы из-за снегопада

Железнодорожники в Подмосковье перешли на усиленный режим работы из-за снегопада. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.

Так, специалисты в круглосуточном режиме чистят пути и объекты инфраструктуры от снежных заносов. Всего в работах задействованы свыше 1 тыс. человек.

Сейчас в Мосузле задействовано порядка 50 единиц спецтехники. Машины курсируют по специальному графику, не мешая поездам.

Пассажиров призвали соблюдать меры безопасности и быть внимательными на железной дороге.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об уборке снега в области после циклона.