Набор водителей автобусов Мострансавто продолжается в Подмосковье

В Подмосковье продолжают набирать водителей автобусов для работы в филиалах АО «Мострансавто». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что в компании есть программа профессиональной переподготовки, которую могут пройти обладатели водительских прав категорий B и C, достигшие 21 года, у которых есть среднее профессиональное образование. Водителям предоставляют расширенный социальный пакет, включая бесплатные поездки в автобусах компании, бесплатное проживание в общежитиях или компенсация в размере до 12 тысяч рублей за аренду жилья для иногородних сотрудников, увеличенный отпуск до 42 календарных дней и многое другое. Зарплату сотрудников с ноября 2024 года будут рассчитывать по повышенной ставке 191 рубль в час.

Отметим, что актуальные вакансии размещены на официальном сайте предприятия в разделе «О компании»/«Вакансии».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.