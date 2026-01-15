Начальник ГУ МЧС России по Подмосковью осмотрел Реутовский пожарно-спасательный гарнизон

В рамках рабочего визита Павлов осмотрел специализированную пожарно-спасательную часть, территориальную службу пожаротушения, отдел надзорной деятельности и профилактической работы, а также музейно-выставочный центр.

СПСЧ Реутова является крупнейшим в Подмосковье пожарно-спасательным подразделением. Численность сотрудников здесь составляет 123 человека личного состава. В части созданы семь структурных подразделений.

С 2018 по 2020 год на территории СПСЧ провели реконструкцию. В ее рамках снесли устаревшие постройки и построили новые объекты, в том числе служебное общежитие на 19 квартир, гараж на 22 машино-выезда, многофункциональный пост ежедневного техобслуживания. Обновили и музейно-выставочный центр Главного управления. Сейчас в экспозиции представлено более 5 тыс. предметов.

В ходе визита были вручены награды за высокие показатели в служебной деятельности. Их получили 10 сотрудников. Среди наград — медали «За содружество во имя спасения», «За службу и отвагу во благо Московской области» и «XXX лет МЧС России», нагрудный знак «За заслуги», а также благодарственные письма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил награды детям в рамках церемонии «Гордость Подмосковья».