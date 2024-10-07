Начальник подмосковного ГУ МЧС Полетыкин покинул свой пост

Начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин покинул свой пост. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в ведомстве.

«Генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Полетыкин освобожден от занимаемой должности в связи с достижением предельного возраста — 60 лет», — говорится в сообщении.

По словам источника, вскоре он перейдет на другую работу. На своем посту он проработал более 10 лет, перед МЧС работал в армии и спасательных службах.

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