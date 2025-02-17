Начинающих предпринимателей Подмосковья пригласили пройти онлайн-обучение

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области пригласили начинающих предпринимателей принять участие в бесплатном обучающем курсе «Азбука предпринимательства».

Занятия организует областной центр «Мой бизнес» в рамках реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Тренинги будут проходить с 24 по 27 февраля онлайн.

Участникам расскажут, как открыть свое дело. Они узнают обо всех этапа создания бизнеса — от разработки концепции до регистрации компании. Для участия в мероприятии нужно зарегистрироваться до 20 февраля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о создании новой особой экономической зоны в регионе — ОЭЗ «Большой Серпухов».