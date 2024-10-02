Награждение победителей регионального этапа Международной премии #МЫВМЕСТЕ прошло в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Министерства информации и молодежной политики МО]
Победителям и призерам регионального этапа международной премии #МЫВМЕСТЕ вручили награды, церемония прошла в Доме Правительства Московской области. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.
«Премия #МЫВМЕСТЕ — это про неравнодушных людей, про тех, кто занимается волонтерством, занимается благотворительностью по зову сердца, откровенно, не потому что выгодно, а потому что не может пройти мимо и хочет помогать. <…> Я хочу передать всем самые теплые пожелания от нашего губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, который всегда поддерживает эту работу», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области Вячеслав Духин.
Премию проводит Федеральное агентство по делам молодежи, оператором выступает Ассоциация Добро.рф, по поручению президента России Владимира Путина. От региона подали 955 заявок.
«Особенно приятно видеть много знакомых лиц, с которыми мы давно работаем вместе. Спасибо вам, что вы делаете абсолютно невероятное количество добрых дел», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Конкурс проводился по 13 номинациям, в том числе «Волонтер года», «Наставник года», «Поступок года», «#МЫВМЕСТЕ — Россия» и другие. Так, например, первое место в номинации «Ответственный бизнес» заняло ООО «Новое Радио», награду получил генеральный продюсер радиостанции Роман Емельянов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.