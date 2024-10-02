Награждение победителей регионального этапа Международной премии #МЫВМЕСТЕ прошло в Подмосковье

«Премия #МЫВМЕСТЕ — это про неравнодушных людей, про тех, кто занимается волонтерством, занимается благотворительностью по зову сердца, откровенно, не потому что выгодно, а потому что не может пройти мимо и хочет помогать. <…> Я хочу передать всем самые теплые пожелания от нашего губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, который всегда поддерживает эту работу», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области Вячеслав Духин.