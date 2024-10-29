Награждение самых активных волонтеров прошло в Московской области

В Доме Правительства Московской области в День волонтера Подмосковья состоялось награждение самых активных добровольцев, участие в мероприятии приняли более 100 человек, сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области. Подмосковье является единственным регионов в России, где отмечают данный праздник.

«Я не устану повторять, что наши волонтеры самые-самые. Сильные, смелые, ответственные, искренние, которые никогда не оставят человека в беде. Вы, правда, лучшие в Московской области и во всей нашей стране. Отдельные слова благодарности хочу сказать руководителям волонтерских организаций, ресурсных центров, наставникам, потому что делать добрые дела — это важно, но еще более важно — делать это системно и профессионально», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В рамках мероприятия 10 волонтеров получили нагрудный знак «За развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области». Среди них — координатор движения «Волонтеры Подмосковья», руководитель Добро.Центра в Пушкино Денис Колесникович. Помимо этого, добровольцев Егора Балева, Елену Жарову и Екатерину Скорикову наградили Благодарственным письмом Федерального агентства по делам молодежи за активный вклад в оказании помощи участникам специальной военной операции и жителям Донбасса, Кирилла Котельникова из Подольска — Благодарственным письмом Губернатора Московской области за активное участие в волонтерской деятельности в рамках Всемирного фестиваля молодежи в 2024 году.

Ряд участников встречи также получили Благодарственные письма Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, их вручила Председатель совета ассоциации Добро.рф Алина Яшина. Актер театра и кино, режиссер, сценарист Иван Добронравов также вручил самым активным волонтерам дипломы за активное участие в фандрайзинговой кампании «Волонтеров Подмосковья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил волонтеров с Днем добровольца.