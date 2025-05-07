Награждение участников СВО и волонтеров прошло в Подольске
В Подольске наградили участников спецоперации и волонтеров
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
В Подольске прошла торжественная церемония награждения участников спецоперации и волонтеров. Мероприятие было приурочено к празднованию Дня Победы.
В рамках мероприятия глава Подольска Григорий Артамонов вручил награды участникам СВО, сотрудникам военкомата и волонтерам.
«Пусть пример наших предков вдохновляет нас на честный труд, единство и созидание — во имя памяти, ради будущего», — сказал он.
В мероприятии также приняли участие депутат Госдумы Вячеслав Фетисовов, настоятель Воскресенского храма иерей Серафим Покатилов, народный артист России Олег Газманов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с наступающим праздников ветеранов региона.