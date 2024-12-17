Нарколабораторию, расположенную в частном доме, ликвидировали в Домодедове

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городскому округу Домодедово задержали 40-летнего уроженца одной из стран Центральной Азии, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что в одном из мессенджеров он, согласно предварительным данным, нашел работу по производству наркотических средств. В арендованном частном доме, расположенном в Домодедове, задержанный по указанию работодателя оборудовал нарколабораторию.

Полицейским удалось пресечь незаконную деятельность. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ, ему грозит заключение под стражу.

Накануне сообщалось, что двое мужчин получили до 17 лет колонии за производство наркотиков в Подмосковье.