Наро-Фоминский перинатальный центр стал победителем на общероссийском семинаре
Наро-Фоминский перинатальный центр был признан победителем XIX Общероссийского научно-практического семинара «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.
Так, подмосковное учреждение стало первым в номинации «Городской перинатальный центр».
«Мы гордимся быть частью единой системы здравоохранения региона и продолжим работать во благо здоровья женщин и детей Подмосковья», — сказала главврач учреждения Людмила Кещьян.
Также в ходе семинара в номинации «Спасающий жизни» победу одержал заведующий реанимационно-консультативным центром новорожденных Московского областного перинатального центра Александр Поволоцкий.
