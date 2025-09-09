Народное голосование за лучший двор стартовало в Подмосковье

В Подмосковье определили финалистов пятого фестиваля-конкурса соседских творческих проектов «Наш двор». Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Так, в финал вышли четыре команды. Это команда из Мытищ с праздником «День двора», из Химок с проектом «День веселых приключений», из Реутова со спортивными состязаниями и из Богородского округа с праздником «До свидания, лето» и фестивалем красок Холи.

Финалисты представят свои проекты 20 сентября во Дворце культуры «Балашиха». С 9 по 20 сентября в официальном канале Министерства ЖКХ Подмосковья можно проголосовать за понравившийся проект. Таким образом, будет определен победитель в номинации «Народное признание».

