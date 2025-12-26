Народные дружинники Подмосковья в 2025 году выявили 85 преступлений и 4,7 тыс. административных правонарушений

Главное управление региональной безопасности Московской области подвело итоги работы народных дружин в 2025 году. В ведомстве сообщили, что в уходящем году силами дружин было выявлено 85 преступлений и более 4,7 тыс. административных правонарушений.

Так, дружинники зафиксировали около 1,9 тыс. нарушений КоАП РФ, связанных с распитием спиртного и нахождением в состоянии опьянения в общественных местах. Еще 1,5 тыс. нарушений — это нарушения миграционного законодательства.

Также выявили 400 случаев мелкого хулиганства, 30 случаев подделки документов, 22 случая незаконного оборота наркотиков, 10 случаев организации незаконной миграции.

В регионе по итогам года отметили три лучшие дружины. Ими стали дружины Балашихи, Подольска и Солнечногорска. Отличившимся вручили награды.

