Народные художественные промыслы Подмосковья представят на выставке-ярмарке «Ладья. Зимняя сказка», которая пройдет 17–21 декабря в выставочном комплексе «Тимирязев центр» в Москве. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

От Подмосковья на выставке можно будет увидеть гжель, дулевский фарфор, павловопосадские платки, жостовские подносы, лаковую миниатюру из Федоскино, резные изделия из Хотьково, елочные игрушки от предприятия «Елочка».

В целом в мероприятии примут участие более 1,5 тыс. предприятий, образовательных учреждений, творческих объединений, мастеров и ремесленников. На выставке представят 45 коллективных региональных экспозиций со всей страны.

Также в программе — квесты, мастер-классы, экскурсии, показ коллекций российских дизайнеров, а также выступления творческих коллективов из разных регионов России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил жителей посетить уникальные выставки, которые будут проходить в музеях региона этой зимой.