Нарушения природоохранного законодательства пресекли в четырех округах Подмосковья — в Истре, Чехове, Щелково и Богородском округе. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Так, в Истре недалеко от села Павловская Слобода пресекли попытку сброса мусора с самосвала. Транспортное средство было задержано. Аналогичное нарушение выявили в Чехове. Там вблизи села Пешково пресекли попытку сброса отходов, образованных после промывки бетоносмесительной установки. Виновника нарушения привлекли к ответственности.

В Богородском округе возле села Пашуково выявили источник сброса сточных вод. Нарушение пресекли: несанкционированный водовыпуск был затампонирован.

В Щелково провели рейд с целью выявления незаконной перевозки строительного мусора. Всего было 19 транспортных средств. У троих водителей не было разрешительных документов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства новых очистных сооружений в Кашире.