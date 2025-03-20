Нарушителей перевозки строительного мусора в Подмосковье за неделю оштрафовали на 700 тыс. руб.

В Подмосковье за неделю было зафиксировано 30 случаев незаконной перевозки строительного мусора. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В ведомстве отметили, что этот показатель на 16% меньше, чем неделей ранее.

Больше всего нарушений выявили в Электростали, Богородском округе и Лыткарино.

Общая сумма выписанных нарушителям штрафов за указанный период превысила 700 тыс. руб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо объяснить жителям региона, как вывозить крупногабаритный мусор без нарушений.