Нарушителей правил обращения с отходами привлекли к ответственности в трех округах Подмосковья — в Чехове, Раменском и Ленинском. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Так, попытки незаконного сброса мусора пресекли в деревне Кулаково в Раменском и в селе Булатниково в Ленинском. При этом в Булатниково нарушитель собирался сбросить мусор в водоохранной зоне Спасского пруда.

Также возле СНТ «Металлург» в Раменском и в Чехове пресекли нелегальную перевозку строительного мусора.

Всех нарушителей оштрафовали. Рейды продолжаются.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил проинформировать жителей о правилах вывоза крупногабаритного мусора.