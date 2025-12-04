Наставник программы «Герои Подмосковья» рассказал о цели проекта
Наставник программы «Герои Подмосковья» Фирсов рассказал о цели проекта
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова]
Региональная программа «Герои Подмосковья» создана с целью подготовить высококвалифицированных специалистов из числа участников специальной военной операции, способных успешно реализовывать важные государственные инициативы и создавать условия для устойчивого социально-экономического развития региона. Об этом заявил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.
По его словам, он продолжит наставничество в программе.
«Ведь каждому предстоит еще пройти интенсивный путь подготовки и развития профессиональных компетенций», — сказал Фирсов.
Министр отметил, что участников ждут проведение стажировок непосредственно на госслужбе и участие в реальных проектах, направленных на решение актуальных вопросов.
Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.
Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.
