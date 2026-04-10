Наталья Чудакова представила в Мособлдуме доклад о деятельности уполномоченного за 2025 год

На 133‐м заседании Московской областной думы и.о. уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова представила ежегодный доклад о результатах работы за 2025 год. В своем выступлении она осветила состояние предпринимательского климата в регионе, основные обращения бизнеса, инструменты защиты прав предпринимателей и иные вопросы.

Подмосковье продолжает демонстрировать устойчивые показатели инвестиционной привлекательности, удерживая 3-ю строчку в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. По итогам 2025 года в области насчитывалось 478 705 субъектов малого и среднего предпринимательства, а число самозанятых достигло 1 089 461 человека.

За отчетный период к уполномоченному обратились 2083 предпринимателя. В 44,7% случаев права заявителей удалось восстановить полностью или частично, еще 37,8% обратившимся дали подробные разъяснения. Чаще всего бизнес затрагивал вопросы земельно‐имущественных отношений, действий правоохранительных органов, административных барьеров, организации нестационарной торговли и налоговой сферы.

Наталья Чудакова подчеркнула, что усилия по защите прав бизнеса в 2025 году помогли сохранить более 2,5 тыс. рабочих мест. Это, в свою очередь, обеспечило поступление в бюджет свыше 2,7 млрд руб. налоговых отчислений.

В завершение выступления Наталья Чудакова обозначила ключевые темы, особенно актуальные для бизнеса в ближайшей перспективе. Среди них — налоговая реформа 2026 года, вопросы маркировки товаров, кадровый дефицит, а также поддержка ремесленников и сельхозпроизводителей. В этом направлении уже предприняты конкретные шаги: утверждены критерии отнесения товаров, произведенных субъектами МСП, к продуктам труда ремесленников, а также составлен перечень таких товаров, освобожденных от обязательной маркировки. Кроме того, в региональное законодательство внесены изменения, расширившие меры поддержки крестьянско‐фермерских хозяйств и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.

