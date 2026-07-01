Сапборд не надувной матрас: эксперты бьют тревогу из-за статистики ЧП на воде летом

Член Общественной палаты Подмосковья Сергей Щетинин в беседе с « Вечерней Москвой » выступил с резонансным предложением: на законодательном уровне запретить катание на сапбордах вдвоем. По его мнению, эта, на первый взгляд, безобидная летняя забава превращается в опасный аттракцион, когда на доске оказываются два человека, особенно если один из них — ребенок, а второй, возможно, еще и в нетрезвом состоянии.

Эксперт настаивает, что контроль за соблюдением новых правил должна взять на себя ГИМС, которая и так активно патрулирует водоемы, но сейчас ее полномочия в отношении сапбордистов остаются размытыми — и это надо срочно менять, пока статистика несчастных случаев не пошла вверх.

Логика Щетинина проста: сапборд, рассчитанный на одного человека, с двумя седоками теряет устойчивость, остойчивость и управляемость, превращаясь в капризную платформу, с которой легко свалиться даже в штиль. А если на борту — ребенок, который не умеет плавать или паникует, или взрослый в подпитии, чья координация нарушена, то обычный выход на воду мгновенно становится потенциальной трагедией. Он напоминает, что ГИМС давно следит за моторными лодками и гидроциклами, но сегмент «стоячего» весельного спорта до сих пор находится в серой зоне, и пора навести там порядок теми же методами, что и на дорогах: штрафы, профилактика, а в идеале — регистрация хотя бы для прокатного флота.

По его словам, с каждым годом водоемы заполняются этими разноцветными досками, и многие новички воспринимают их как надувные матрасы, забывая, что это полноценное плавсредство со своей физикой. И здесь запрет катания вдвоем действительно имеет здравый смысл: даже опытные райдеры признают, что дуэт на одной доске — это рискованный трюк, а не обычный способ покататься, и, если уж очень хочется разделить эмоции с другом или ребенком, проще взять две отдельные доски и связаться страховочным фалом.

Ранее сообщалось, что в Перми женщина на сапборде спасла тонущее животное.