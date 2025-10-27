Национальный парк «Лосиный остров» вошел в топ-3 заповедников России по посещаемости в сентябре

Национальный парк «Лосиный остров» вошел в топ-3 заповедников России по посещаемости по итогам сентября. Об этом рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области со ссылкой на Росзаповедцентр.

Так, подмосковный парк в сентябре посетили 380 тыс. человек. Это на 90 тыс. посетителей больше, чем годом ранее. В результате объект занял в рейтинге третье место.

Лидером списка стал парк «Кисловодский» с показателем 570 тыс. посетителей. На втором месте — «Сочинский» парк, который за указанный период посетили 494 тыс. человек. В целом в сентябре нацпарки и заповедники страны посетили более 2,2 млн человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Красноармейске открылся лесопарк «Банный лес».