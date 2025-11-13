Названия 20 железнодорожных станций изменят в Подмосковье

В Подмосковье изменят названия 20 железнодорожных станций. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.

Так, переименуют 19 остановок, в названии которых до этого присутствовали числовые обозначения километров. У одного пункта полностью изменится название.

К примеру, на Ярославском направлении остановка «43 км» будет называться «Нагорное». На Казанском направлении пункт «49 км» переименуют в «Игумново». На Курском направлении будет изменено название станции «66 км» — на «Ивачково». На Большом кольце МЖД остановка «Депо» сменит название на «Локомотив».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ходе строительства трассы ЮЛА.