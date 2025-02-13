Названы самые популярные у жителей Подмосковья экстерриториальные услуги в МФЦ

В подмосковных офисах «Мои Документы» по итогам 2024 года составили рейтинг самых популярных услуг, которые можно получить в любом МФЦ независимо от места жительства гражданина. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова уточнила, что самой популярной стала экстерриториальная услуга по регистрации объектов недвижимости, ей воспользовались более 1,2 млн человек.

«На втором и третьем местах находятся услуги по подтверждению учетной записи в ЕСИА и выдача готовых результатов, которые поступили в личный кабинет пользователей портала госуслуг. За ними обратились свыше 870 и 760 тыс. раз соответственно», — продолжила Варганова.

Кроме того, в пятерку востребованных вошли услуги по выдаче СНИЛС и паспорта гражданина России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.