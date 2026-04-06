«Неделя без турникетов» стартовала в Подмосковье

В Подмосковье дали старт весеннему этапу Всероссийской профориентационной акции Союза машиностроителей России «Неделя без турникетов». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В регионе акцию организует областное отделение СоюзМаш. В ее рамках школьники и студенты могут посетить производственные и научные предприятия Подмосковья, чтобы больше узнать о машиностроении, развитии промышленности, востребованных профессиях.

К акции присоединились АО «КТРВ», АО «ВПК «НПО машиностроения», ПАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева», ООО «ПГ «Векпром» и другие предприятия региона. Мероприятия будут проходить в течение всего месяца.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о колледжах региона, ставших лучшими в рейтинге трудоустройства выпускников.