Недобросовестные подмосковные УК заплатят почти 6 млн рублей за некачественное обслуживание домов

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

В Подмосковье за неделю рассмотрели 66 административных дел в области жилищного надзора и лицензионного контроля, по их результатам на недобросовестные управляющие компании регионе в общей сложности наложили штрафы на сумму более 5,7 млн рублей. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В рассмотрении дел приняли участие инспекторы территориальных отделов министерства и представители органов Прокуратуры Московской области, их субъектами стали управляющие и ресурсоснабжающие организации из 20 муниципалитетов.

В ведомстве уточнили, что по 22 делам были назначены предупреждения, по 44 — административный штраф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.