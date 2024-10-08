Недобросовестным УК Подмосковья придется заплатить штрафы в размере более трех миллионов рублей

С начала октября в Подмосковье рассмотрели 36 административных дел в части жилищного надзора и лицензионного контроля, по результатам этой работы на недобросовестные управляющие компании региона наложили штрафы в размере более трех миллионов рублей. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.