Недобросовестным УК Подмосковья придется заплатить штрафы в размере более трех миллионов рублей
Фото: [Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
С начала октября в Подмосковье рассмотрели 36 административных дел в части жилищного надзора и лицензионного контроля, по результатам этой работы на недобросовестные управляющие компании региона наложили штрафы в размере более трех миллионов рублей. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В ведомстве уточнили, что заместители министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона вынесли постановления только по 26 делам, остальные находятся в процессе. Чаще всего УК наказывали за ненадлежащее содержание общедомового имущества, долги перед ресурсоснабжающими организациями, нарушение параметров предоставления коммунальных услуг и несоблюдение правил содержания газового оборудования.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.