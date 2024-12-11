Недостроенное здание жилого дома снесут в Звенигороде

В микрорайоне «Южный» в Звенигороде планируют снести недостроенное здание многоквартирного жилого дома, работу по ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий реализуют по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

«В начале 2000-х годов были начаты работы по возведению 17-ти этажного 132- квартирного жилого дома. Однако, в 2010 году строительство было остановлено. Долгое время недострой, который располагался в окружении жилого массива, портил облик города, конструкции пришли в аварийное состояние», — рассказал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

По его словам, после этого дом включили в перечень для ликвидации, сейчас специалисты завершают работы по демонтажу, а также вывозят строительный мусор. Завершить снос планируют до конца 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.