Неиспользуемое помещение в Электростали продали на аукционе почти за десять миллионов рублей

В Электростали провели торги по продаже муниципального имущества, находящегося в собственности округа, которое расположено на улице Чернышевского, д. 21, пом. № 1-16. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Площадь помещения составляет более 217 квадратных метров, его не использовали в течение длительного времени. Новый собственник приобрел его более чем за восемь миллионов рублей. Он планирует провести ремонт, а после — решить, как использовать имущество. Договор купли-продажи недвижимого имущества заключил в электронной форме на площадке Единой информационной системы в сфере управления государственным и муниципальным имуществом региона (ЕИСУГИ МО).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.