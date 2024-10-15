Неиспользуемые нежилые здания и участок земли продали на аукционе в Подольске почти за 80 миллионов рублей

В городском округе Подольск провели аукцион по продаже муниципального имущества, в состав которого вошли два нежилых здания и земельный участок. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Первое здание, площадь которого составляет более 2,8 тысячи квадратных метров, расположено в микрорайоне Климовск на улице Заводская, д. 4б, второе — здание мастерских площадью свыше 1,9 тысячи квадратных метров — в микрорайоне Климовск на улице Заводская, д. 4б, стр. 1.

В результате торгов в бюджет округа поступило 75,5 миллиона рублей, договор купли-продажи имущества был заключен в электронной форме на площадке Единой информационной системы в сфере управления государственным и муниципальным имуществом Московской области (ЕИСУГИ МО).

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