Нейроконтроль подмосковного парка представили на ПМЭФ-2026

На стенде Подмосковья в рамках ПМЭФ-2026 презентовали инновационный пилотный проект — систему нейроконтроля для мониторинга парка Малевича, расположенного в Одинцовском городском округе. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В основе решения — визуально‐языковая модель от группы компаний ЦРТ на базе биометрической системы компьютерного зрения «Визирь.VLM» с поддержкой большой языковой модели. Технология объединяет классическую видеоаналитику и возможности генеративного искусственного интеллекта: система одновременно обрабатывает визуальные данные с камер и текстовую информацию, формируя целостную картину происходящего.

Искусственный интеллект не ограничивается простой фиксацией событий — он «понимает» происходящее, автоматически составляет отчеты и дает рекомендации по оптимизации работы парка. Благодаря внедрению ИИ удалось перевести управление объектом на цифровые рельсы: решения теперь опираются на видеофакты и аналитику, а не на субъективные оценки. Это позволило сократить неэффективные расходы бюджета, повысить прозрачность отчетности, оперативно вносить изменения в инфраструктуру парка, улучшить комфорт и удобство для посетителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития индустриальных парков.