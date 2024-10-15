Нейросеть будет помогать с оформлением документов на компенсацию за домашний телефон в Подмосковье

В услуге по оформлению ежемесячной денежной компенсации по оплате за стационарный телефон, размещенной на региональном портале госуслуг, подключили искусственный интеллект. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Новая ИИ-функция будет использоваться при подаче заявления на возобновление компенсации по оплате услуг местных телефонных соединений. Это позволит сократить количество ошибок при оформлении заявок и снизить число отказов от ведомства», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Воспользоваться услугой можно на портале в разделе «Соцподдержка» — «Субсидии и компенсации». Перед оформлением компенсации нужно будет авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Ее предоставляют ветеранам труда или военной службы при достижении ими пенсионного возраста, ветеранам труда предпенсионного возраста и другим льготникам.

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