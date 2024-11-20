Нейросеть помогла выявить более двух тысяч нарушений в содержании территорий Подмосковья за неделю
Фото: [Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
«Умные автомобили», оснащенные искусственным интеллектом, помогли выявить более 2,1 тысячи нарушений в содержании территорий Подмосковья. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В ведомстве уточнили, что наибольшее число нарушений касались несвоевременной уборки, нелегальных графических изображений на фасадах зданий и несанкционированных навалов. Чаще всего их выявляли в Химках, Одинцово, Серпухове, Пушкино и Солнечногорске. Сумма штрафов по данным нарушениям составила четыре миллиона рублей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.