Нейросеть выявила почти 2 тыс. нарушений качества питания в школах Подмосковья с начала года

С начала 2026 года искусственный интеллект выявил более 1,7 тыс. нарушений качества школьного питания в Подмосковье, проект запущен с сентября 2023 года и реализуется почти в 1,5 тыс. школах. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В этом году искусственный интеллект проверил свыше 66 тыс. фото. В ведомстве уточнили, что сотрудники школ ежедневно фотографируют подносы с едой и загружают их в приложение «Проверки Подмосковья». ИИ распознает 75 блюд и сравнивает их с утвержденным меню, в случае нарушения он оповещает специалистов. Узнать подробнее об этом можно на портале «Цифровой регион».

Напомним, что внедрение и содействие в разработке технологий искусственного интеллекта отвечает целям национального проекта «Экономика данных».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие голосовые помощники и ИИ-проекты есть в Подмосковье.