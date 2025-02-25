Нейросеть зафиксировала на стройках Подмосковья свыше 1,6 тыс. инцидентов

Искусственный интеллект с октября 2023 года выявил на подмосковных строительных площадках свыше 1,6 тыс. инцидентов. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для наблюдения за площадками используется 246 камер системы «Безопасный регион». ИИ распознает 22 класса данных. К примеру, нейросеть определяет, присутствуют ли на объекте строители или техника, носят ли рабочие каски.

Самым частым из выявленных нарушений стало отсутствие строителей на объекте в течение пяти дней — число таких случаев составило 361. Также было выявлено 162 случая отсутствия прогресса в возведении объекта в течение месяца.

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