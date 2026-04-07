Некоммерческим организациям Подмосковья напомнили об окончании срока подачи отчетов 15 апреля

Некоммерческим организациям Подмосковья напомнили, что крайний срок подачи ежегодных отчетов — 15 апреля. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

НКО ежегодно предоставляют отчеты о своей деятельности в Министерство юстиции РФ. Чтобы подать отчет, нужно воспользоваться личным кабинетом на специализированном портале Минюста России.

В Подмосковье зарегистрированы свыше 10,5 тыс. НКО. Все они должны предоставить отчеты по новым правилам в установленный срок.

Организации, которые не успели представить отчеты за предыдущие периоды до 1 января 2026 года, обязаны сделать это в новой электронной форме. Для казачьих обществ, внесенных в госреестр, предусмотрены особые сроки. Так, отчет за 2025 год нужно предоставить до 1 ноября 2026 года, а за 2026 год — до 1 июля 2027 года.

В Управлении Минюста по Подмосковью организовали специализированное рабочее место с необходимым ПО, видеоинструкциями и методическими материалами по подаче отчетности. Он расположен в Москве на улице Кржижановского, 13, к. 1.

