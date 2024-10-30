Нелегальных мигрантов обнаружили в подмосковных Химках

Полицейские УМВД России по городскому округу Химки совместно с сотрудниками Росгвардии проверили два хостела в деревне Носово и цех по производству напитков в селе Чашниково в целях пресечения незаконной миграции на территории обслуживания. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Рейд затронул 62 иностранных граждан из стран ближнего зарубежья, в отношении них составили 48 административных протоколов за нарушение режима пребывания (проживания) в России по ст. 18.8 КоАП РФ. Еще 14 были составлены за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории страны (ст.18.10 КоАП РФ).

«На каждого правонарушителя наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны в форме контролируемого самостоятельного выезда», — сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Ранее сообщалось, что более тридцати нелегальных мигрантов выявили в Пушкинском округе.