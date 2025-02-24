Нелегальных мигрантов выявили на строительной площадке в Ленинском округе

Сотрудники полиции выявили нелегальных мигрантов на территории строительства жилого комплекса в Ленинском округе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Так, были проверены данные о 71 иностранном гражданине. Выяснилось, что у 36 из них нет разрешения на работу и нарушен режим пребывания в России.

На нарушителей завели административные дела и наложили штрафы в размере 5 тыс. руб. Кроме того, девять человек будут выдворены за пределы России. Сейчас полицейские устанавливают работодателя иностранцев.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии ГУ МВД РФ по региону. Он отметил важность использования технологичных решений в сфере безопасности.