В Ленинском полиция выявила нелегальных мигрантов

Сотрудники полиции УМВД России по Ленинскому округу при силовой поддержке Росгвардии проверили территорию одного их промышленных объектов в селе Беседы и выявили там нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что они проверили по учетным базам 31 иностранца. В результате в отношении 17 из них составили административные протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ за нахождение на территории России с нарушением режима пребывания, им предстоит заплатить штраф в размере 5 тыс. рублей.

Ранее нелегальных мигрантов выявили на строительной площадке в Ленинском округе.